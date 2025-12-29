Im Februar lässt sich die Hornblower Big Band bei der Erarbeitung ihres neuen Programms wieder von der außergewöhnlichen Atmosphäre auf Schloss Kapfenburg inspirieren.

Zum Abschluss ihres Probenwochenendes laden die Musizierenden aus Esslingen dann zum Werkstattkonzert in der ehemaligen Deutschordensfeste.

Dieses Konzert bietet den Zuhörern einen exklusiven Einblick in die Vorbereitung auf das große Konzert-Highlight am 25. April in Esslingen: „Brighter Days“ – Gospel trifft Big Band. Unter diesem Titel wird die Hornblower Big Band zusammen mit dem Gospel-Chor Children of Joy zwei Klangwelten zu einem einzigartigen, energiegeladenen Konzerterlebnis verschmelzen lassen.

In diesem Jahr stellt sich die Band zudem mit ihrem neuen Sänger Marcus Reinert vor.