Ab 20.30 Uhr spielen die ca. 20 Musikerinnen und Musiker Stücke aus dem Swing, Funk und Latin Bereich, unter anderem Stücke von Sammy Nestico, Antônio Carlos Jobim und Earth, Wind & Fire. Stimmung und gute Laune sind dabei garantiert.

Ursprünglich als Bigband der Hochschule für Sozialwesen Esslingen gegründet, besteht die inzwischen eigenständige Band heute aus ca. 20 Musikerinnen und Musikern, die die gemeinsame Begeisterung für Bigband-Musik zusammengeführt hat.Gefestigt und erweitert wird das Repertoire der Hornblower-Bigband in der regelmäßigen Zusammenarbeit mit namhaften Jazz-Musikern aus der Region wie Uli Röser, Eberhard Budziat und Gerhard Mornhinweg. Die regelmäßigen Auftritte der Hornblower-Bigband in der Region kommen beim Publikum sehr gut an. Dies liegt nicht nur an dem vielfältigen Programm, sondern auch an der ausgelassenen und humor-vollen Stimmung innerhalb der Band, die bei ihren Konzerten an die Zuhörer weitergegeben wird.Geleitet wird die Band von Bernd Oppolzer, der unter anderem auch als Pianist des Jazz-Quartetts „Blue Train“ bekannt ist.