Das Sprechkunstprogramm Horror – Gothic Tales and Dark Poetry entführt das Publikum in die Welt der dunklen Romantik. Autoren wie E.A. Poe und Charles Baudelaire wird hier neues Leben eingehaucht. Dabei beleuchtet das Programm die verschiedensten Seiten des Genres, von verwunschenen expressionistischen (Alb-)Traumszenen bis hin zum brodelnden Wahnsinn in Bram Stokers Dracula.

Nach zwei Spielzeiten auf dem Edinburgh Festival Fringe wird Horror nun in Esslingen aufgeführt, mit Texten in deutscher und englischer Sprache und untermalt von Gitarrenklängen.

Mit: Isabel Schmier (Sprecherin) und Leon Jänicke (Gitarre)