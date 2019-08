Horrormance: Heavy Black’n’Roll

Revenge of the 80's ist das Motto für den Abend am 7.9. zu dem die Würzburger Black'n'Roller von Horrormance einladen.

Anlässlich zum 30. Geburtstag von Frontmann Phil wurden Bands aus der ganzen Bundesrepublik geordert um den Metal der 80er wieder auferstehen zu lassen. Black, Speed, Doom und Thrash Metal wird dargeboten von erlesenen Underground Perlen:

Sunshine&Lollipops aus Berlin, Warfield aus Kaiserslautern, Black Wasteland aus Bamberg und natürlich Horrormance werden an diesem Abend wieder alles geben um mit messerscharfen Sound den Mainstream zu vernichten. Also hinkommen und headbangen!

Sunshine & Lollipops

Black Speed Prog aus Berlin

Warfield

Trash Metal aus Kaiserslautern

Black Wasteland

Black Doom Metal aus Bamberg

Hooorrrrormance

Heavy Black’n‘Roll