Der Reutlinger Country Club präsentierte am Samstag ein tolles und zugleich interessantes Open Air Konzert auf der Hutzel Ranch. Horse Mountain, ein akustisches Duo, das sich nach dem schwäbischen Rossberg nahe ihrer Heimat Kusterdingen benannte. Sie Werden uns wieder viele schöne Musikbeispiele, nicht nur der amerikanischen Musikgeschichte auf informative Art und Weise näher bringen. Auf authentischen akustischen Instrumenten gespielt, je nach Bedarf und örtlichen Gegebenheiten dezent verstärkt, dazu zwei Stimmen, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Privatleben harmonieren. Mehr wird nicht geboten und mehr braucht es auch nicht, um das Publikum zu entführen in die Zeit, in der Musik noch mit Herz und Hand gemacht wurde. Stücke der Herren Gibson, Cash, Everly und Williams werden zu hören sein. Sie bringen einen weiteren Musiker mit.