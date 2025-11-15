Horseland No 3

Punkrock Festival

Chapel Krypta ( Fabrik für Kunst und Kultur e.V.) Karl-Ehmann-Strasse 29, 73037 Göppingen

Punkrock Konzert mit 5 Bands. Sibbi Hier, The Baxxter Boys, The Plastik Smile, The Shape und Seasick Pirates

Das HORSELAND ist das Punkrockevent der BAXXTER BOYS in Kooperation mit dem Verein Fabrik für Kunst und Kultur e.V., unserer Homebase.Dieses Jahr spielen die Bands Sibbi Hier, The Plastic Smile, The Baxxter Boys und - extra für dieses Konzert wiedervereinigt - The Shape und Seasick Pirates.

Info

