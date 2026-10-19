Horseland Punkrock-Festival

Punkrock Festival mit 4 lokalen Bands: Not Available, The Baxxter Boys, Liebe Grüße und Deitschrogg

Das vierte HORSELAND Punkrockfestival findet am 14.11.2026 in der Göppinger Chapel statt. Unter dem Motto "Der Ponyhof für Punkrockfans" haben die Baxxter Boys in Kooperation mit der Fabrik für Kunst und Kultur e.V. ein Programm aufgelegt, das keine Wünsche offen lässt:

- Nostalgiker dürfen sich über die 90er Skatepunk-Legenden NOT AVAILABLE freuen, die bereits den ersten beiden Horseland-Ausgaben die Krone aufsetzen

- Raver und Rocker liegen sich verschwitzt in den Armen, wenn die BAXXTER BOYS ihre Punkrock-Coverversionen der schönsten Scooter-Hits spielen

- Fans von hochwertigem Poppunk bekommen bei LIEBE GRÜSSE eine energiegeladene Show mit Perfektion und Leidenschaft geboten

- und mit DEITSCHROGG aus Stubersheim kommt auch der Fun nicht zu kurz, Hardcore Crossover mit schwäbischen Texten und szenischen Darbietungen