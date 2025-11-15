Horst Hansen Trio

Brandneue Songs der ältesten Jazzband Deutschlands!

In bunten Socken und modischen Hemden bringen die fünf jungen Musiker ihren heftigen Überjazz auf die Bühne und feiern 60 Jahre Bandgeschichte.

HEFTIGER ÜBERJAZZ. Seit jeher ganzer Ausdruck der Spielfreude: Treibende Grooves, unerwartete Wendungen, Liebe fürs Details im Arrangement und eine Spur Größenwahn — immer im Spannungsfeld von Jazz und Tanzmusik.

Angereichert mit sinnlichen Gesangsarrangements im Stile der 60er Jahre, die dem Gründervater des Trios alle Ehre machen, erwartet das Publikum eine eindrucksvolle Vorstellung neuer Songs. Bunt wie die Socken zeigt sich die diebische Freude der Band sich an verschiedenen Stilen wie Fusion, Hip-Hop oder Drum & Bass zu bedienen und das Gebräu des HEFTIGEN ÜBERJAZZ zu mixen.

Im Jahre 1962 gründete Horst Hansen noch vor der 68er Generation in der Niederrheinmetropole Krefeld seine Band und versorgte zu dieser Zeit sämtliche „Läden“ der Bundesrepublik mit seiner Tanzmusik. Seither steht das Trio im Glanz Horst Hansens und erspielte sich in der Neuzeit mit quirligen Songs einen Namen auf den Bühnen Europas.

Shows beim XJazz Festival Berlin, der Düsseldorfer Jazzrally, Povalec Festival (CZ), den Leverkusener Jazztagen (Future Sounds), Jazzfestival Moers, Jazzfestival Freiburg, Kammgarn Int. Jazzfestival, u.v.m. begeisterten nicht nur eingefleischte Jazzfans, sondern auch ein Publikum weit über Jazzgrenzen hinaus. Auf das aktuelle Studioalbum „LIVE IN JAPAN“ (2020) folgt nun die neue Bühnenshow zum60-jährigen Bestehen.

Und wieder heißt es: „Horst Hansen Tanzmusik – heiß wie ein Kirchenchor – süß wie ein Kirschlikör!”

Besetzung: Carsten Hackler (p); Lukas Weber (sax); Linus Klitzing (tr); Sebastian Ascher (b); Till Menzer (dr)