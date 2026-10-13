Horst Schlämmer sucht das Glück

Horst Schlämmer hat die Faxen dicke: Die Preise steigen, die Stimmung sinkt, die Kneipen schließen. Kurzum: Deutschland hat Rücken!
Und zwar im Gesicht. Also geht der stellvertretende Chefredakteur vom „Grevenbroicher Tagblatt“ auf eine große Reise mit noch größerem Ziel: Er will den Leuten ihr Lächeln zurückbringen!
Genießen Sie das Kino am Nachmittag mit einem Stück selbstgebackenen Kuchen und einer Tasse Kaffee.
Info
Kommunales Kino für Kinder und Erwachsene Stiftstraße 32, 71384 Weinstadt
Freizeit & Erholung