Horst Schlämmer sucht das Glück

Horst Schlämmer hat die Faxen dicke: Die Preise steigen, die Stimmung sinkt, die Kneipen schließen. Kurzum: Deutschland hat Rücken!

Und zwar im Gesicht. Also geht der stellvertretende Chefredakteur vom „Grevenbroicher Tagblatt“ auf eine große Reise mit noch größerem Ziel: Er will den Leuten ihr Lächeln zurückbringen!

Genießen Sie das Kino am Nachmittag mit einem Stück selbstgebackenen Kuchen und einer Tasse Kaffee.