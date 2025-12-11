Horst & The Heaters

Das Piano-Quartett mit dem Frontmann Horst El Gordo Zahn und den drei erfahrenen Musikern,wird das Publikum des Jazzclubs musikalisch begeistern.
Man kennt die „Jungs“
- Oli Fränkle, Piano
- Markus „Grawe“ Grawebauer, Schlagzeug und
- Thomas Mai, Kontrabass,
durch überregional namhafte Band, wie Double X, Dynamite Daze, Kaisers Auslese, Kraichgau Overdrive, El Gordo Y Mas, Rockabout Aces und mehr. Gegründet wurde diese außergewöhnliche Combo, um die Wurzeln von Rock und Pop bis zurück in die 1930er Jahre neu zu beleben. Die Bandbreite reicht von frühen Swing-Klassikern über R&B, Stomp- and Jump-Blues bis hin zu Soul und Popsongs. Stilvolle Balladen wechseln sich ab mit druckvollem Up-Tempo Swing – quer durch die Genres in einem authentisch-unverwechselbaren Stil, gewürzt mit Können und Spielwitz!