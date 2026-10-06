Horst & the Heaters

„Sänger Horst Zahn präsentiert Swing, Jazz und Blues in hochkarätigem Trio“.

Das Piano-Trio um den Frontmann Horst Zahn besteht aus erfahrenen Musikern überregional bekannter Bands (Kraichgau Overdrive, Double X, Dynamite Daze, Kaisers Auslese, El Gordo Y Mas usw.). Gegründet wurde diese außergewöhnliche Combo um die Wurzeln von Rock und Pop bis zurück in die 1930er Jahre neu zu beleben.

Die Bandbreite reicht von frühen Swing-Klassikern über R&B, Stomp- and Jump-Blues bis hin zu Soul und Popsongs. Stilvolle Balladen wechseln sich ab mit druckvollem Up-Tempo Swing – quer durch die Genres in einem authentisch-unverwechselbaren Stil, gewürzt mit Können und Spielwitz!