Den Ballroom-Swing der Jahre 1920 bis 1940, von Lindy Hop über Balboa bis zum groovenden Boogie Woogie, das ist die Musik der Hot-Jazz-Revival Band.Traditioneller Classicjazz zum Tanzen und schwungvolle Standards, so wie die Musik in den Südstaaten der USA in den Clubs gespielt wurde.

Ort: Weihnachtsmarktbühne