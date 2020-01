Hot 8 Brass Band sind eine Grammy nominierte Gruppe, die aus New Orleans stammt. In ihrer über zwanzigjährigen Karriere sind sie um die Welt gereist, haben ihre bemerkenswerte Geschichte erzählt und ihre einzigartige Musik gespielt und eine dachdeckende, rambunkante und weltbekannte Mischung aus Hip-Hop, Funk und unnachahmlichem Big Easy Jazz zusammengetragen.

Die Band feierte 2015 sein 20-jähriges Bestehen und hat eine unglaubliche Geschichte von Tragödie und Triumph erlebt, die sich laut und deutlich in ihrer lebensbekräftigenden, partyorientierten Musik widerspiegelt. Ihr fünftes Album "On The Spot" (veröffentlicht im März 2017 über Tru Thoughts) feierte ihr bisher umfangreichstes Tournee-Jahr und führte sie durch Europa, Australasien und Nordamerika. Vollgepackt mit Meilenstein-Events, gehörte dazu eine ausverkaufte Show im Londoner Roundhouse, eine Einladung zum Brighton Festival, betreut von Kate Tempest, und ein unvergessliches Set zur Eröffnung der West Holts-Bühne des Glastonbury Festivals, die eine der größten Massen ihrer Zeit anzog

Hot 8 haben mit Künstlern von Lauryn Hill bis Basement Jaxx und Mos Def bis hin zu den Blind Boys of Alabama zusammengearbeitet und sind auch in Filmen und Fernsehsendungen wie der HBO-HitSerie "Treme" zu sehen. In ihrer sich ständig weiterentwickelnden Live-Show mischen sie hymnenhafte Cover - darunter ihre gefeierten Versionen von "Sexual Healing" und "Ghost Town" - mit hochkreativen Originalsongs und charismatischem MC-ing zu einem beatlastigen BrassShowdown, der die musikalischen Traditionen ihrer Stadt würdigt und gleichzeitig ihr eigenes kraftvolles Erbe schmiedet. "Wir haben das Privileg, zu touren und die Geschichten des Lebens in unserer Stadt zu erzählen, die Erinnerungen unserer vergangenen Bandmitglieder sowie aller Musiker, die vorher gegangen sind, wach zu halten", sagt Bandleader und Tubist Bennie Pete. "Wir können es kaum erwarten, diese neue Musik und Party mit unseren Fans zu teilen, die uns helfen, uns weiter zu entwickeln". Wo auch immer sie sind, Hot 8 bringt die einzigartige, unverdünnte Energie der New Orleans Second Line Paraden. Ihre neueste LP fängt die Energie der Live-Performance ein wie nie zuvor, und in der Live-Arena werden die Songs in die Luft gejagt. Hot 8's Musik verbindet hart schlagende, Herz-aufÄrmel-Stimmung mit partytreibenden Beats, Hooks und Grooves und pulsiert mit der lebendigen, spontanen Synchronizität, die ihre Entwicklung von den Straßen von New Orleans bis zur Spitze der globalen Szene in den letzten zwei Jahrzehnten vorangetrieben hat.