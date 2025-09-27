Wenn sieben Musiker beschließen, den Funk nicht nur zu spielen, sondern zu leben, dann entsteht daraus ein explosives Klanggewitter, das seinesgleichen sucht: Hot Damn Horns & The Soul Machine sind zurück – mit neuem Album, neuer Energie und ihrer ganz eigenen Vision von instrumentalem Funk & Soul.

Mit "Turn Up The Heat" zünden die sieben Ausnahmemusiker ihr bislang heißestes Soundfeuerwerk. Die brandneue Platte ist eine Hommage an den Groove, vollgepackt mit tanzbaren Beats, virtuosen Soli und der unbändigen Spielfreude, für die die Band längst bekannt ist.

Im Zentrum stehen – wie immer – die berüchtigten "Hot Damn Horns": Christian Mück (Trompete), Christoph Beck (Saxophon) und Florian Seeger (Posaune) servieren Bläsersätze mit messerscharfen Riffs, halsbrecherischen „Doits“ und analogem Punch, der jeden elektronischen Bläsersound blass aussehen lässt.

Getragen wird das Ganze von einer Rhythmusgruppe, die groovt wie ein Schweizer Uhrwerk auf Funk-Steroiden: Christoph Neuhaus (Gitarre), Lukas Großmann (Orgel), Alex Uhl (E-Bass) und Eckhard Stromer (Schlagzeug) bilden das Fundament für mitreißende Eigenkompositionen, bei denen kein Bein stillsteht.

Ob neue Tracks wie „Duck Race“ und „Give It A Try“ oder altbewährte Crowd-Favorites wie „Do The Didi Dance“ – das Motto des Abends ist klar: Turn Up The Heat – and dig out your dancing shoes!

Besetzung: Christian Mück (trp); Christoph Beck (sax); Florian Seeger (trb); Christoph Neuhaus (git); Lukas Großmann (B3); Alex Uhl (b); Eckard Stromer (dr)