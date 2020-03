Hot in the Box

Hot In The Box

Spannung. Hitze. Antrieb. Strom! Energiegeladene Gitarrenriffs treffen auf pulsierende Backbeats, knurrende Bässe sowie analoge Synth - Power. Kantige Rap - Parts und hookige Leadvocals reißen das Publikum unweigerlich mit in den Strom. Man treibt von atmosphärischen Klangwolken über punchy Hiphop Beats bis zur Rockhymne. Harter Bruch. Schöne Ballade. Der nächste Headbangpart treibt einen noch tiefer in die Welt von Hot in the BoX. Der unverwechselbare Sound wird live genauso ästhetisch umgesetzt wie im Studio. Anfang 2019 spielte die Band ihre erste Deutschlandtour in Städten wie München, Weimar, Köln, Osnabrück und weiteren, im August 2019 folgte eine Akkustiktour durch Frankreich und Italien. Nun gibt es die Single “In My Mind” auf allen Streamingplattformen zu hören und zusätzlich auf Youtube mit Musikvideo zu erleben. Im Frühjahr 2020 erscheint zum Start der dritten Tour das Album “What We Expect”. Bis dahin gibt es weitere Singlereleases.

Das süddeutsche Pop-Septett kreiert seine eigene Klangwelt in Mitten von treibenden Grooves, expressiven Bläser-Sections und grazilen Gitarrensounds. Eine sonore Altstimme erhebt sich voller Wortgewalt in multiplen Klangschichten aus diesem Dickicht.Irgendwo zwischen elektronischen Beats und symphonischen Blasorchester sprengt die Combo herkömmliche Genregrenzen und gestattet den Füßen dabei keine Pause.

"No more Shrimps on Ice: Wie sich ein Koks-Kater anfühlt, Ende der 80er-Jahre, wenn du reich bist aber einsam? Wer nicht dabei war, weiß das nicht. Aber vielleicht gibt Homeboy von Mandrax Queen ein bisschen Aufschluss darüber. Den weißen Anzug zwar noch am Körper, aber ganz schief zugeknöpft. Keine Socken in den Slippern, aber Blasen an den Füßen – und du weißt, dass es das jetzt war mit den fetten Jahren und den Shrimps on Ice. Auf ihrem ersten Album hören sich Mandrax Queen melancholischer an als auf den bisher erschienenen EPs. Sehnsüchtig nach einer Zeit, die auch nicht besser war. Da schimmern große, glasklare Melodien, die sich hinter keiner ironischen Attitüde verstecken. Alle Angst vom Kitsch abgelegt. Eine sich selbst überholende, himmelblaue Gitarre gibt die Richtung vor. Und immer wieder sorgt ein großer Chorus dafür, dass sich jeder ein bisschen entlastet fühlt. Ja, Homeboy glitzert. Aber diese Platte ist mehr als ein sehnsüchtiges Zunicken in Richtung Stadion, denn sie verdankt ihren unermüdlichen Drive einer frischen Brise Wave. Das ist Musik zum Jetski fahren in dem weißen Anzug von letzter Nacht, um eine romantische Träne zu verdrücken. Aber nur weil man ein bisschen Möwenkot reinbekommen hat." – Andreas Thamm