Passend zum Jubiläumsjahr 2026 feiert die HOT-JAZZ-REVIVAL BAND ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum auf der großen Bühne im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei.

Im Jahr 1996 hatte die HOT-JAZZ-REVIVAL BAND gemeinsam mit dem Nürtinger Saxophonisten Peter Ruoff ihren ersten Auftritt auf dem Stadtfest Nürtingen (damals noch auf dem Schillerplatz).

Im Laufe der Jahre wurde das Repertoire stetig erweitert. In den Anfangsjahren spielte die Band vor allem Dixieland – heute präsentieren die Musiker temperamentvollen New-Orleans-Jazz der 1920er Jahre. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Musik der 1930er und 1940er Jahre – der großen Swing-Ära von Benny Goodman, Count Basie und Duke Ellington.

Die HOT-JAZZ-REVIVAL BAND gehört mittlerweile zu den beliebtesten Jazzbands im Raum Stuttgart und ist sowohl im gesamten süddeutschen Raum als auch im benachbarten Ausland unterwegs.

Wie es sich für ein Bühnenjubiläum gehört, wird mit einer Swing-Tanzparty gefeiert: bekannte Klassiker und Ballroom-Swing – von Lindy Hop über Balboa und Charleston bis hin zum groovenden Boogie Woogie.

Bei der HOT-JAZZ-REVIVAL BAND bleibt garantiert niemand lange sitzen – Rhythmus und Lebensfreude dieser Swing-Dance-Musik ziehen alle auf die Tanzfläche.