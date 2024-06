Vom niveauvollen Dinnerjazz zum tanzbaren Swing, vom temperamentvollen Jazz des alten New Orleans der 1920 er Jahre bis in die Jahre 1940 und 1950 in die Zeit des Swing von Benny Goodman und Duke Ellington.

Veranstaltungsort: Dettinger Straße, Höhe Sams, Heidi's, Eiscafé