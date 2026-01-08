Hot Nights, Cool Music

Die außergewöhnliche Sängerin Ameli Schuster begeistert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer beeindruckenden Fähigkeit, unterschiedlichste musikalische Welten miteinander zu verbinden. Als vielseitige Künstlerin bewegt sie sich mühelos zwischen Jazz, Klassik, World Music und elektronischer Musik. Ihre Experimentierfreude, ihre musikalische Offenheit und ihre natürliche Bühnenpräsenz machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Mit ihrer positiven und unmittelbar einnehmenden Ausstrahlung verleiht sie ihren Projekten eine ganz persönliche Handschrift.

Für diesen besonderen Sommerabend hat sie sich mit herausragenden Musikerinnen und Musikern umgeben: dem vielfach ausgezeichneten Trompeter Jakob Bänsch, dem virtuosen Bassisten Joel Locher, dem Schlagzeuger Marcel Gustke („The Groove Machine“) sowie der Pianistin Gee Hye Lee.

Für Gee Hye Lee ist dieser Abend zugleich eine besondere Rückkehr. Der Jazzclub Kiste war mit ihrer Konzertreihe „Geenius Monday“ über 16 Jahre hinweg ihr zweites Zuhause – ein Ort der Begegnung, musikalischer Entdeckungen und unvergesslicher Konzerte. Umso schöner ist es, am 1. August an diesen vertrauten Ort zurückzukehren und gemeinsam mit langjährigen Weggefährten sowie herausragenden Musikerinnen und Musikern die Bühne zu teilen.

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Sommerabend voller musikalischer Begegnungen, feiner Klangfarben und inspirierender Improvisationen - ein besonderer Abend, den Sie nicht verpassen sollten.

Ameli Schuster - Gesang

Jakob Bänsch - Trompete

Gee Hye Lee - Klavier

Joel Locher - Kontrabass

Marcel Gustke - Schlagzeug