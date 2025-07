Eine galaktische Musikreise!

Erleben Sie Hot Rocket live! Ob Welthit oder seltene Songperle. Zwei Power-Stimmen, begleitet von einem groovigen Fundament mit Hits von Bruno Mars, Beyoncé, Kool and the Gang, Lenny Kravitz, Jamiroquai und vielen mehr, sind der Garant für eine unvergessliche Party. Seit über 15 Jahren begeistern sie ihr Publikum mit Leidenschaft, musikalischer Finesse und einer mitreißenden Performance. Don’t miss it!