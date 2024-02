Hot Rod Gang – 40-jähriges Bestehen

Haltet euer verbliebenes Resthaar fest und macht euch bereit für den Aufprall, denn Deutschlands älteste Schülerband, The Hot Rod Gang, feiert ihr 40-jähriges Bestehen!

Mit einer Show, die selbst dem hartnäckigsten Tanzmuffel noch eine Zuckung abringt, sind die Jungs auch nach vier Jahrzehnten noch unterwegs, um euch ihren Rock´n´Roll um die Ohren zu hauen. Dezember 1984 – Drei Jungs, die sich aus der Schule kennen, geben ihr vielbeachtetes Debüt als Rockabilly Trio – der Abend endet für alle Beteiligten in völliger Raserei. 40 Jahre später sind sie immer noch im Zeichen des Rock’n’Roll unterwegs, ungeachtet kurzlebiger Trends und in Originalbesetzung. Obwohl sie sich an die amerikanische Musikkultur der 1950er Jahre anlehnen, sind die Hot Rods keine Stil-Klone.

Vielmehr arrangiert das Trio alte Themen neu, bedient sich augenzwinkernd bei Klassikern der Sechziger bis Achtziger Jahre und kreiert seinen ganz eigenen Sound, einen irrwitzigen Mix aus schweißtreibendem Rock´n´Roll und Rockabilly, staubigen Country-Rockern und Rhythm & Blues. Das neue Album „Can u dig it?“ ist derzeit in der Mache. Mit auf der Bühne die Redemption Brothers. Über sich selbst sagen die beiden: „Die Not hat ein Ende! Johnny Cash meets Tom Waits, to solve what ain’t for solving.“