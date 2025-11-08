Hot Rod Gang – 40 Jahre Rock’n’Roll

Haltet Euer Resthaar fest und macht Euch bereit, denn The Hot Rod Gang feiert 40 Jahre Rock'n'Roll mit ihrem brandneuen Album CAN U DIG IT? – und das wird alles andere als leise!

Zum 40-jährigen Jubiläum präsentieren die Jungs (immer noch in Originalbesetzung!) ein Album, das ihren Signature-Sound feiert und gleichzeitig frisch und innovativ klingt. Mit einer Mischung aus Neo-Rockabilly, Rock'n'Roll, Bluesanleihen und Americana-inspirierter Melancholik zeigen die Hot Rods, dass sie auch nach vier Jahrzehnten nichts von ihrer Energie verloren haben! Ob der Titelsong, der augenzwinkernd fragt: „CAN U DIG IT?“ oder rockige Neuinterpretationen von 80er-Klassikern wie „Personal Jesus“ – das Album bietet eine irrwitzige Mischung, die vieles abdeckt, dabei aber nie die Coolness und den Rock'n' Roll im Herzen verliert. Die Hot Rod Gang wird den Laden rocken mit einer explosiven Show voller neuer Songs! Mit dabei hat die Gang einige musikalische Weggefährten und Freunde, die auf dem Album mitgewirkt haben.