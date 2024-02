Eintauchen in das pulsierende Berlin der 1920er Jahre.

Die Amüsier-Schau „Ein rätselhafter Schimmer“ entführt mit Musik und Live- Zeichnungen in die Wilden Zwanziger Jahre

Das Berlin der 1920er, die feiernde, rasante Metropole voll exzessiver Lebenslust, ist eine der großen Mythen des 20. Jahrhunderts. Am 08. März wird diese besondere Epoche mit der Amüsier-Schau „Ein rätselhafter Schimmer“ im Staufersaal des Palatin wieder lebendig. Vier Ausnahmekünstler nehmen das Publikum mit auf eine ton-und bildgewaltige Zeitreise, die einen Schimmer davon vermittelt wie sich das Leben in den Wilden Zwanzigern angefühlt haben muss.

Die Musiker des „Trio Größenwahn“ hauchen den Klassikern der damaligen Zeit mit Verve und Humor neues Leben ein: von Chansons von Marlene Dietrich, Friedrich Hollaender, der Dreigroschenoper bis hin zu den Comedian Harmonists. Lotta Stein (Gesang), Christian Manchen (Piano) und Christoph Kopp (Kontrabass) sind seit Jahren erfolgreich mit verschiedensten Formationen in der Musik-Szene aktiv. Als „Trio Größenwahn“ widmen sie sich ganz den 20er und 30er Jahren. So virtuos wie respektvoll tragen sie die Klassiker von damals mit ihren schmissigen Interpretationen in die heutige Zeit.

Die Gäste können live erleben wie der vielfach ausgezeichnete Illustrator Robert Nippoldt von seinem Zeichentisch aus mit Pinsel, Schere und Tusche durch das damalige Berlin flaniert und vor den Augen der Zuschauenden Impressionen auf die Leinwand projiziert, in denen die Wilden Zwanziger lebendig werden. Dank Kamera und Groß-Projektion sind die Zuschauer ganz nah dran – an jedem Strich, den Nippoldt mit lässiger Eleganz zu Papier bringt.

Der Zeichner und Buchkünstler ist bekannt durch seine international prämierte Buchtrilogie „Gangster, Jazz & Hollywood“ über das Amerika der 20er Jahre, sowie durch seine Zeichnungen für den New Yorker und das Time Magazine. Zuletzt erschien sein preisgekröntes Buch „Es wird Nacht im Berlin der Wilden Zwanziger“. Das Buch fängt das Lebensgefühl dieser besonderen Zeit in detaillierten Illustrationen ein und wurde von Kritikern und Presse hochgelobt. Es gewann zahlreiche Preise, unter anderem den German Design Award. „Ein rätselhafter Schimmer“ ist die Live-Show, die zu dem Buch entstanden ist.