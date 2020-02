Musikalisch könnte der Name des Quartetts besser kaum gewählt sein. Hotel Bossa Nova: ein Ort, an dem man

sich aufhält und doch nur zu Besuch ist. Oder anders ausgedrückt: Zwar stand die Bossa nova eindeutig Pate im Schöpfungsraum der Combo, wurde allerdings harscher Modernisierungen unterzogen. So einfach die Stücke klangen, so komplex waren die harmonischen Geflechte und so unerwartet die Wendungen. Allem Anspruch zum Trotz erreichte die Musik auch diejenigen, die nach reiner Unterhaltung trachteten. Ein facettenreiches wie betörenden Konzerterlebnis. Der Facettenreichtum der Stimme der Frontfrau Liza da Costa ist es denn auch, der dem Quartett aus Wiesbaden seinen außergewöhnlichen Stempel aufdrückt. Mitreissende Songs, deren homogene Verschmelzung von Bossa Nova und Jazz, von Samba und Sphärenklang eigensinnige, überraschende, immer aber authentische und äußerst unterhaltsame Fusionen bereit hält. Fusionen, die von Gitarrist Tilmann Höhn, Bassist Alexander Sonntag und Drummer Wolfgang Stamm in der Live Situation umso raffinierter und ideenreicher kreiert werden.