Willkommen zu einer Reise durch die faszinierende Welt von Hotel Bossa Nova, der Band, die seit ihrer Gründung im Jahr 2005 die Musikszene mit ihrem einzigartigen Sound bereichert.

Die Band aus Wiesbaden verschmilzt zeitgenössischen Bossa Nova und Jazz zu einem originellen Stil, den sie als "Weltjazz" oder "European Bossa Nova" bezeichnen.

Dieser Stil hat ihnen einen festen Platz in der Musikwelt eingebracht und wird sowohl von Kritikern als auch von Fans geschätzt.

Die Band besteht aus Liza da Costa als charismatische Sängerin, Tilmann Höhn an der Gitarre, Alexander Sonntag am Bass und Jens Biehl am Schlagzeug. Die Kontinuität in der Besetzung spiegelt sich in der unglaublichen Harmonie und dem perfekten Zusammenspiel wider, das ihre Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Mit beeindruckenden acht Alben in ihrer Diskografie, die allesamt bei ENJA Records veröffentlicht wurden, präsentiert Hotel Bossa Nova eine musikalische Reise durch ihre Entwicklung. Diese Alben zeugen von ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, den Bossa Nova mit jazzigen Elementen zu verschmelzen und gleichzeitig neue, aufregende Klangwelten zu erforschen.

In der weiten Galaxie des Musikuniversums manifestiert sich ihr neuestes Studioalbum "Trés Maneiras" als künstlerisches Juwel der Band Hotel Bossa Nova, einem Ensemble, das die Klanggrenzen auf ebenso subtile wie transzendente Weise definiert. Die Jazzphilen und Musikliebhaber werden in diesem Album eine Reise durch die strukturierten Ebenen akustischer, elektronischer und balladesker Harmonien erleben, ein Diskurs über den musikalischen Kosmos, der aus einer tieferen Quelle zu entspringen scheint.