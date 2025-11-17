Hotel Matze "Live"

Seit Oktober 2016 hat Matze Hielscher in bald 100 Folgen und über 6.000 Minuten Gespräche mit großen und kleinen Künstler*innen, mit schlauen Unternehmer*innen und smarten Typen geführt und dabei Persönlichkeiten wie Charlotte Roche, Lars Eidinger, Nora Tschirner, Anne Will, Tim Mälzer und Giovanni di Lorenzo interviewt. Seine Gäste teilen mit ihm wilde Erlebnisse, spannende Gedankengänge und intime Gefühle. HOTEL MATZE zählt mittlerweile über fünf Millionen Hörer*innen und gehört somit zu den erfolgreichsten deutschen Podcasts. Die Zeit schreibt über ihn: „Die Unterhaltungen bei HOTEL MATZE erinnern an die Treffen alter Bekannter, was im Vergleich zu üblichen Interviews einen Vorteil hat: Hielschers Gäste vertrauen ihm freigiebig Details aus ihrem Leben an, die sie kaum einem Journalisten erzählen würden.”