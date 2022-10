This autumn, the "Hotel of Change" opens its doors! The guests? Activists — those among us who go above and beyond in caring for our society, while often neglecting their own needs. The "Hotel of Change" is a wellness oasis right in the middle of town. Here it is seen to that the guests are well-taken care of, that they may recharge their batteries and form fresh a perspective on the causes they have dedicated themselves to.

Uniting Tübingen’s citizens with Hungarian performers on stage, this marks STEREO AKT’s return to the ITZ since their first work here in 2019. In their new documentary stage production, STEREO AKT open a fictional facility where they discuss the conflicts and contradictions that riddle activism. "Hotel of Change" is about personal struggle and experience, about the complex mechanisms of our society, political change and about hope. Most importantly, it is about the daring individuals without whom our world would probably turn a whole lot slower.

In diesem Herbst öffnet das „Hotel of Change“ seine Türen! Die Gäste? Aktivistinnen und Aktivisten – jene Menschen, die sich auf ganz besondere Art und Weise um unsere Gesellschaft kümmern und dabei ihr eigenes Wohl oft in den Hintergrund stellen. Das „Hotel of Change“ ist eine Wohlfühloase mitten in der Stadt: Während des Aufenthalts wird dafür gesorgt, dass sich die Gäste erholen, ihre Batterien wieder aufladen und mit etwas Abstand auf ihre Arbeit und ihre Anliegen blicken können.

Das Theaterkollektiv STEREO AKT kehrt nach seiner ersten Arbeit im Jahr 2019 zurück ins ITZ und bringt Bürger*innen aus Tübingen und Performer*innen aus Ungarn zusammen auf die Bühne. In ihrer neuen dokumentarischen Arbeit wird eine fiktive Einrichtung eröffnet, um sich mit den Konflikten und Widersprüchen des Aktivismus auseinanderzusetzen. Es geht um persönliche Kämpfe und Erfahrungen, um Wirkungsmechanismen unserer Gesellschaft, um politische Veränderungen und um Hoffnung. Vor allem aber geht es um die Menschen, ohne die sich die Welt wahrscheinlich langsamer drehen würde.