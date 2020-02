Hotel Papa - Vorsicht auf Gleis 3

Der Sohn und Dauerstudent der Familie Bauer kommt eines Morgens unangekündigt auf Wochenendbesuch nach Hause. Das passt seiner Mutter Ilse überhaupt nicht, da sie gerne ein ruhiges Wochenende gehabt hätte und dieses nicht mit Wäschewaschen und hinterher putzen verbringen wollte. Ilse erfährt, dass Max aus dem Studentenheim geflogen ist, und wieder Zuhause einziehen will. Ilse möchte aber, dass Max auf eigenen Beinen steht, und erzählt ihm, dass Opa Rudolf Betreuung braucht und in das Jugendzimmer von Max einziehen wird. Jetzt ist guter Rat teuer, denn Max möchte unbedingt sein Zimmer behalten, da er dort mit seiner schwangeren Freundin wohnen will. Auch Franz, der verbeamtete Familienvater, ist keine große Hilfe. Er hat Probleme auf der Arbeit und erwartet Besuch von der Amtsärztin. Leider verwechselt er diese mit einer interessierten Käuferin für seine Modelleisenbahn. Als dann auch noch herauskommt, dass Opa Rudolf eine Liebhaberin hat, gibt es noch mehr Überraschungen und Missverständnisse. Ob am Ende wieder Licht ins Dunkle kommt?