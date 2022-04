Hotel Utopia: Wagners Ankunft

Richard Wagner trifft am frühen Abend in Stuttgart ein. Bleiben Sie dem inkognito reisenden Komponisten auf seinem Weg vom Bahnhof ins Hotelzimmer dicht auf den Fersen.

FILMPREMIERE: Grünliche Dämmerung

Film von Lukas Rehm mit, den Ensembles des Schauspiel Stuttgart und der Staatsoper Stuttgart

Der Kurzfilm Grünliche Dämmerung führt die reale Erzählung von Richard Wagners Aufenthalt in Stuttgart 1864 zusammen mit Parallelen aus dem Ring des Nibelungen. Mit Ensemblemitgliedern der Staatsoper und des Schauspiel Stuttgarts erzählt Lukas Rehm Wagners Flucht vor seinen Gläubigern, aber auch ins Mythische, in die Kunst und die Utopie vom befreiten Menschen. Der Fiebertraum einer nahezu schlaflosen Hotel-Nacht am Schlossplatz treibt Wagner gemeinsam mit seinem Doppelgänger Wotan durch Kredithallen, urbane Dachgärten und futuristische Fuhrparks. Immer begleitet von den Widersprüchen ihrer eigenen Ambitionen kollidieren die beiden mit Antagonisten oder Verbündeten aus dem Ring und unserer Gegenwart.

