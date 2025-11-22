HOU-Konzert "durch Landschaften mit Piano und Akkordeon"

Uditorium Uhingen Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen

Wenn sie gemeinsam musizieren, werden sie weit herumkommen – Jaroslaw Wakarecy am Piano und Thomas Bauer mit seinem Uhinger Akkordeonorchester. Ungewohnte Klänge und Rhythmen aus Dalmatien, manch Düsteres geschah am benachbarten Fluss Rems, die schöne, blaue Donau oder gar der Frühling in Buenos Aires – alles ausführlich mit musikalischen Mitteln zu besprechen. Ob gedrückter (Akkordeon) oder angeschlagener (Piano) Ton, gemeinsam nehmen sie die Zuhörer mit zu klanglichen Stippvisiten sogar nach New York, Ungarn oder gar dem fernen Persien. 

 Kommen Sie - genießen Sie - lassen Sie sich überraschen!

Info

Uditorium Uhingen
Uditorium Uhingen Ulmer Straße 7, 73066 Uhingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - HOU-Konzert "durch Landschaften mit Piano und Akkordeon" - 2025-11-22 19:30:00 Google Yahoo Kalender - HOU-Konzert "durch Landschaften mit Piano und Akkordeon" - 2025-11-22 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - HOU-Konzert "durch Landschaften mit Piano und Akkordeon" - 2025-11-22 19:30:00 Outlook iCalendar - HOU-Konzert "durch Landschaften mit Piano und Akkordeon" - 2025-11-22 19:30:00 ical

Tags