HOU-Konzert "durch Landschaften mit Piano und Akkordeon"

Wenn sie gemeinsam musizieren, werden sie weit herumkommen – Jaroslaw Wakarecy am Piano und Thomas Bauer mit seinem Uhinger Akkordeonorchester. Ungewohnte Klänge und Rhythmen aus Dalmatien, manch Düsteres geschah am benachbarten Fluss Rems, die schöne, blaue Donau oder gar der Frühling in Buenos Aires – alles ausführlich mit musikalischen Mitteln zu besprechen. Ob gedrückter (Akkordeon) oder angeschlagener (Piano) Ton, gemeinsam nehmen sie die Zuhörer mit zu klanglichen Stippvisiten sogar nach New York, Ungarn oder gar dem fernen Persien.

Kommen Sie - genießen Sie - lassen Sie sich überraschen!