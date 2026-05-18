House of Protection, das neue Projekt von Stephen Harrison und Aric Improta, dient als Zufluchtsort für alle, die sich ihren Impulsen hingeben. Ohne Rücksicht auf Tradition und Form folgten sie ihrem Gefühl und entdeckten einen Sound, mit dem sie ihre Grenzen weiter als je zuvor verschieben. Indem sie eine Brücke zwischen den gar nicht so unterschiedlichen Welten von Hardcore, Electronica und Punk schlugen, schufen sie einen Raum für grenzenlose Kreativität und eine Gemeinschaft, die vom Chaos angetrieben wird.

Durch ihre gemeinsamen Erfahrungen bei Fever 333, Arics laufende Arbeit mit der experimentellen Rockgruppe Night Verses und Steves Tätigkeit als Gitarrist der legendären Post-Hardcore-Band The Chariot sind die beiden in der Welt der Heavy-Musik dafür bekannt, dass sie keine Angst vor Extremen haben. House of Protection ist eine Fortsetzung dieses unverblümten Selbstausdrucks, eingefangen in einem knurrenden Gefäß aus Wut, Unsicherheit, Freude und Kreativität.

„Wir wollten etwas schaffen, in dem sich all unsere Ideen, egal wie wild sie auch sein mögen, sicher anfühlen“, sagt Steve. Das ist das Fundament, auf dem House of Protection aufgebaut wurde, und das ihrem Publikum eine Furchtlosigkeit und Glückseligkeit verleiht, die die Grenze zwischen Publikum und Künstlern verschwimmen lässt. Inspiriert von Bands wie The Smashing Pumpkins, The Prodigy, Alice Glass, Massive Attack, Cocteau Twins und Sleigh Bells fühlten sich die beiden zu Gruppen hingezogen, die ihren eigenen Weg gefunden hatten, eine ganz besondere Energie auf die Bühne zu bringen.

Gemeinsam mit ihren engen Freunden Nick DePirro (Night Verses) und Jordan Fish (Bring Me The Horizon) schufen sie die mitreißende, eindringliche Debütsingle „It’s Supposed To Hurt“. „Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde, wieder ganz von vorne anzufangen, aber dieser Satz wurde zu unserem Leitmotiv. Neuanfang war der springende Punkt“, erklärt Aric. Und es hat sich gelohnt. Dieser Neuanfang führte zu ihrer Debüt-EP „GALORE“, die unter anderem von The Guardian, NME, Alt Press und Kerrang! gelobt wurde. House of Protection blühen am Rande der Unvorhersehbarkeit auf, wo alles möglich ist und alle willkommen sind. Willkommen zu Hause.