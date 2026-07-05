HOUSE of SCHORLE

Ein wilder Abend wartet auf dich – oder besser gesagt: gleich zwei!

Elektronische Beats treffen auf erlesene Tropfen – eine Kombi, die in Heilbronn einfach dazugehört. Gemeinsam mit deiner Crew erlebst du zwei Nächte voller Sound, Genuss und bester Stimmung!

Ob du zu treibenden elektronischen Rhythmen tanzt oder mit einem perfekt gekühlten Glas Vino in der Hand den Abend genießt – hier kommt jede*r auf seine Kosten.

Unsere Tore stehen offen, der Bass läuft – und natürlich haben wir gekühlten Vino sowie Leckereien aus dem Smoker für euch am Start! ????????

(PS: Die Küche geht um 22 Uhr in Feierabend – also rechtzeitig zuschlagen!)

???? Fazit:

Zwei Nächte, ein Ziel – gute Musik, guter Wein, gute Vibes.

Bring deine Freunde, tanz, genieß – und mach Heilbronn zur Hauptstadt der Beats & Weine!