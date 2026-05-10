Am Sonntag, 14.06.26 ab 12 Uhr kommt der ukrainische Film "How Is Katia?" zur Aufführung, in der ukrainischen Original - Fassung mit englischen Untertiteln, freigegeben ab 16 Jahre.

Handlung: "How Is Katia?" erzählt die Geschichte von Anna, einer 35-jährigen alleinerziehenden Mutter und Rettungssanitäterin, die gerade eine Hypothek aufgenommen hat und davon träumt, ihrer 12-jährigen Tochter Katia ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch alle Pläne und Hoffnungen zerbersten, als Katia von einem Auto überfahren wird. Die plötzliche Wendung der Ereignisse bringt Anna in ein Dilemma, das ihre persönlichen moralischen Grenzen in einer Gesellschaft, die keine Moral kennt, verändern wird. Am Steuer des Unfallwagens saß die 18-jährige Marina. Ihr Vater, ein einflussreicher Medienmogul, beginnt bereits daran zu arbeiten, den Vorfall unter den Teppich zu kehren. Anna beschließt, sich gegen eine Welt zu wehren, in der niemand mehr einen moralischen Kompass zu haben scheint.