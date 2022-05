Die Ausstellung How (Not) to Fit In. Metaphern der Adoleszenz versammelt künstlerische Beiträge, die intersektionale Perspektiven auf Jugendlichkeit, sowie auf Adoleszenz als Metapher, für gesellschaftliche Dynamiken eröffnen. Durch die Vielfalt der künstlerischen Bezugnahmen werden Erfahrungen erlebbar, die auch jenseits von tradierten Erzählungen liegen, wodurch ein facettenreiches, kritisches und differenziertes Panorama von Aufwachsen, Pubertät und Jugendlichkeit entsteht.

Kurator: Benedikt Johannes Seerieder

Gefördert durch die Baden-Württemberg Stiftung und die Kreisparkasse Esslingen-Nürtingen

Öffentliche Führungen: Dienstag 18:30 Uhr & Sonntag 15:00 Uhr