How to be a woman

Ein fröhlich-feministisches Konzert mit Regina Greis (Gesang) und Ayten Sabety (Klavier).

„Wann ist 'ne Frau 'ne Frau?“

Für ca. 51 % der Weltbevölkerung ist das eine berechtigte Frage. Besonders wenn wir angesichts von Genderpaygap und Betreuungsnotstand mal wieder an der Emanzipation (ver-)zweifeln.

Da hilft nur eins: Humor!

Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Emanzipation. Mit verschiedenen Chansons werden unterschiedliche Frauentypen beleuchtet, mal witzig, mal frivol, mal frech, mal sentimental...

Freuen Sie sich auf einen fröhlich feministischen Abend mit Schirm, Charme und Manolos.

„Regina Greis singt mit starker Stimme und sorgt immer wieder für Lacher. Sabetys Begleitung ist punktvoll gesetzt, in Soli beweist sie ihre Fähigkeiten.“