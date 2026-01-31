How to be a women

„Wann ist ’ne Frau ’ne Frau?“

Für ca. 51 % der Weltbevölkerung ist das eine berechtigte Frage. Besonders wenn wir angesichts von Genderpaygap und Betreuungsnotstand mal wieder an der Emanzipation (ver-)zweifeln.

Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Emanzipation und freuen Sie sich auf einen fröhlich feministischen Abend mit Schirm, Charme und Manolos.

„Regina Greis singt mit starker Stimme und sorgt immer wieder für Lacher. Sabetys Begleitung ist punktvoll gesetzt, in Soli beweist sie ihre Fähigkeiten.“