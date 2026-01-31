How to be a women

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen

„Wann ist ’ne Frau ’ne Frau?“

Für ca. 51 % der Weltbevölkerung ist das eine berechtigte Frage. Besonders wenn wir angesichts von Genderpaygap und Betreuungsnotstand mal wieder an der Emanzipation (ver-)zweifeln.

Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Emanzipation und freuen Sie sich auf einen fröhlich feministischen Abend mit Schirm, Charme und Manolos.

„Regina Greis singt mit starker Stimme und sorgt immer wieder für Lacher. Sabetys Begleitung ist punktvoll gesetzt, in Soli beweist sie ihre Fähigkeiten.“

Info

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen
Theater & Bühne
Google Kalender - How to be a women - 2026-03-06 19:30:00 Google Yahoo Kalender - How to be a women - 2026-03-06 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - How to be a women - 2026-03-06 19:30:00 Outlook iCalendar - How to be a women - 2026-03-06 19:30:00 ical

Tags