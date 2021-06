How to date a feminist

× Erweitern Foto: Theatersommer Ludwigsburg Theatersommer Ludwigsburg

HOW TO DATE … Den Dauerbrenner mit der pikanten Leitfrage hatte der Theatersommer bereits in der vergangenen Spielzeit auf die Große Bühne verlegt. Mehr Raum heißt seither auch mehr Dynamik und Intensität. Mehr Luft also für Lust und Leidenschaft?

Nur theoretisch, denn wieder waren sämtliche Vorstellungen zwei Wochen vorher ausverkauft. Daher unternehmen nun Kate und Steve einen neuen, noch immer originalbesetzten Versuch, uns auf unnachahmlich charmante Art die – gefühlt! – komplizierteste Sache der Welt zu erklären.

Was haben Frauen und Männer gemeinsam? Beide reden liebend gern über „Frauen und Männer“, oft genug geht es dabei heiß her. Aufs Stichwort nämlich läuft im männlichen wie im weiblichen Kopfkino der Thriller „Typisch Mann, typisch Frau“ sowie dessen beliebter Teil 2, „Typisch Beziehung“. Ein abendfüllendes Thema, voller Emotionen – und voller Rollenbilder, die weitere Emotionen auslösen: Kettenreaktion! Minenfeld! Sind wir wirklich schon bei der Gleichberechtigung angekommen? Viele Frauen sagen Nein. So mag der Weg zum guten Miteinander der Geschlechter vorgezeichnet sein, frei von Turbulenzen ist er noch lange nicht. Inmitten der Wirrungen wächst jedoch durchaus Hoffnung … Die britische Dramatikerin Samantha Ellis hat all dies fein beobachtet und zu rasanten Dialogen verschnürt, die ihren paarig angeordneten Hauptfiguren scharf von der Zunge gehen – und ordentlich unter die Haut. Bis sie hoffentlich herausfinden, was sie wollen: von sich selbst und vom Leben. Samantha Ellis hat sich vor allem als Autorin von Theaterstücken und Hörspielen einen Namen gemacht. Ihr Kultstück HOW TO DATE A FEMINSIT begann kurz nach seiner Deutschland-Premiere schon im Theatersommer durchzustarten: laut Verlag sogar besser als irgendwo anders.