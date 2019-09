How to Hölzel: Typografie meets Kunst

How to Hölzel: Martin Schmidl im Gespräch mit Sarah Owens "Typografie meets Kunst"

Adolf Hölzel hat zwar nicht explizit Schriften entworfen, doch zeigen die Blätter seines kunsttheoretischen Nachlasses die Entwicklung einer ganz eigenen ornamentalen, zeichnerischen, kalligrafischen Schreibweise. Am Bauhaus spielte Typografie schließlich eine wichtige Rolle, da es von Anfang an galt, die neuen Inhalte durch eine neue Form zu kommunizieren. Allerdings blieben die an der Schule entwickelten Schriften in ihrem experimentellen Charakter fragmentarisch. Die Entwürfe der Bauhäusler Joost Schmidt, Alfred Arndt, Carl Marx, Reinhold Rossig und Xanti Schawinsky wurden erst 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des Softwareunternehmens Adobe, der Stiftung Bauhaus Dessau und des Typografen Erik Spiekermann vervollständigt.

In dem Gespräch wird Sarah Owens die typografische Gestaltung am Bauhaus im Kontext einer progressiven Entwicklung der Typografie im 20. Jahrhundert bis hin zur digitalen Schriftenwelt heute kritisch betrachten. An exemplarischen Beispielen soll diskutiert werden, wie sich die Entwicklung normativer Typografie und der Einsatz von Typografie in der Kunst gegenseitig beeinflussen und überschneiden.

Sarah Owens ist Professorin für Designtheorie und Visuelle Kulturen an der Zürcher Hochschule der Künste.

Die Veranstaltung ist Teil der Gesprächsreihe "How to Hölzel" im Rahmen der Ausstellung "Weissenhof City. Von Geschichte und Gegenwart der Zukunft einer Stadt".

So | 20.10.2019 | 18.30 Uhr | Eintritt frei

Staatsgalerie Stuttgart, Barth-Flügel, Eingang über die Alte Staatsgalerie, Konrad-Adenauer-Str. 32