How to Make American Whoopie Pies

Enjoy choco-late – enjoy Whoopie Pies! Come bake these treats with an American baking enthusiast, Paula from Atlanta, Georgia, during the ChocolART-week! She will go step by step in how to bake and build these giant cookie treats with you. Learn a little about the origins of this chocolate sandwich, the method to making a marvelous mess, and end up taking your freshly baked treasure home. In unserem Backworkshop erfahren Sie, wie Sie Ihrem Advent ein ame-rikanisches Flair verpassen können – und dazu brauchen Sie nicht mehr und nicht weniger als die perfekte Mischung von Schokolade! Paula Riefkohl, begeisterte Bäckerin und US-Muttersprachlerin, wird Sie in die Kunst der Whoopie Pies einführen und Ihnen Tipps und Tricks verraten, wie die Ideen auch zu Hause gelingen.