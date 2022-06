How to open a Door

Sieben Jugendliche des Spielclub 4 erarbeiten sich dieses Jahr ihre eigene Produktion, denn wer sonst sollte besser wissen, worüber sie sprechen werden:

Den Übergang ins „nächste Leben“, wenn man das so sagen will – klingt schon arg scheiße, ziemlich gewollt. Können wir das umschreiben, bitte?

Was hinter der Tür auf die Jugendlichen wartet, wird hoffnungsvoll ersehnt, panisch vermieden, launisch ignoriert und mal ganz ehrlich: Was wollt ihr denn? Wir sind doch auch nur da, weil wir hier sein müssen. Wir ziehen das jetzt durch. Was bleibt uns auch übrig?