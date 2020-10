Steve bezeichnet sich als Feministen, Kate steht auf Lippenstift und Machos. Auf einer Kostümparty lernen sie sich als Robin Hood und Wonder Woman kennen und verlieben sich ineinander. Die neue Beziehung ist aufregend – und alles andere als konfliktfrei: Kate findet Steves permanente Rücksichtnahme alles andere als erotisch, Steve dagegen setzt alles daran, Kates „antifeministische“ Vorlieben weg zu argumentieren. Als sich dann auf der Hochzeitsfeier ausgerechnet Steves Mutter Morag (alleinerziehende Friedensaktivistin und erklärte Kämpferin gegen das Patriarchat) und Kates Vater Joe (nett gesagt: Vertreter der „alten Schule“) näher kommen, gerät Steves fein geordnetes Weltbild in eine schwere Krise.

Die Londoner Autorin Samantha Ellis spielt in „How to Date a Feminist“ (2016) lustvoll mit Zuschreibungen und Geschlechterklischees – und feiert in rasanten Rollenwechseln deren Überwindung.