Howard Carpendale

Ein Sommer mit Euch

Schloss Kapfenburg Schloss 01, 73466 Lauchheim

Er ist einer der letzten Grandseigneurs der deutschen Musikwelt: Howard Carpendale. Seine Abschiedstournee führt den Sänger aufs Schloss. 

Der gebürtige Südafrikaner gehört seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den großen Ikonen der deutschsprachigen Pop- und Schlagermusik. 2026 lädt er seine Fans dazu ein, ihn noch einmal live auf der Bühne zu erleben. Modern inszeniert, mit einer beeindruckenden Bühnenshow und vielen emotionalen Momenten, wird das Konzert zu einer musikalischen Zeitreise durch das Lebenswerk des Ausnahmekünstlers.

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Schloss Kapfenburg Schloss 01, 73466 Lauchheim
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