hr-Bigband feat. China Moses "Nightintales"

Mit ihrem ansteckenden Temperament wickelt China Moses jedes Publikum um den Finger. Diese Frau gehört einfach auf die Bühne! Das ist ja auch kein Wunder, wenn die Mutter Dee Dee Bridgewater heißt. Aufgewachsen in einer afroamerikanischen Künstlerfamilie, hat China Moses von klein auf gelernt, was es heißt, die Tradition zu bewahren, indem man sie sich zu eigen macht und in die Gegenwart trägt. Auf ihrem aktuellen Album „Nightintales“ geht sie diesen Schritt mutig weiter und interpretiert ausschließlich Songs aus eigener Feder. Sie nimmt die Hörerin und den Hörer mit auf einen Trip durch die Nacht mit all ihren Facetten, Geheimnissen, Lastern und magischen Momenten. Im Dämmerlicht lässt China Moses die Grenzen zwischen Jazz und Soul verschwimmen, lässt starke Großstadtmusik erklingen, die wie gemacht ist für ein Konzert mit der hr-Bigband – eines der besten Ensembles seiner Art, das auch außerhalb der hessischen Landesgrenzen hoch gelobt wird: Mit fantasievoller und vielseitigster Programmgestaltung, einer regen Konzerttätigkeit und hochkarätigen Solisten wie China Moses setzt die hr-Bigband neue Maßstäbe, ist aufgeschlossen, beweglich und stets am Puls der Zeit. Souverän deckt das aktuelle Ensemble das gesamte Spektrum des Jazz ab und sprengt die Grenzen zu Klassik, Pop und Weltmusik, Tradition und Innovation, Unterhaltung und Kunst.