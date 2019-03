hr Big Band

„Songs You Like A Lot“

Theo Bleckmann, Gesang

Kate McGary, Gesang

Gary Versace, Keyboards

John Hollenbeck, Leitung und Arrangements

Der dritte Streich von John Hollenbeck für das Jazzorchester des Hessischen Rundfunks! Eine Grammy-Nominierung für das Album »Songs I Like a Lot« (Sunnyside 2013) belegte die außergewöhnliche Klasse von Hollenbecks Bearbeitungen populärer Songs wie »Wichita Lineman« von Jimmy Webb, »Get Lucky« von Daft Punk oder »Bicycle Race« von Queen. Mit seinen farbenreichen Arrangements entlockte der Amerikaner den bekannten Songs neue, überraschende Facetten. Zwei Jahre später folgte mit »Songs We Like a Lot« das Nachfolgealbum, für das die Musiker Songs vorschlagen durften. Jetzt macht die hr- Bigband zusammen mit Hollenbeck und seinem bewährten Team aus Kate McGarry, Theo Bleckmann und Gary Versace das Triple voll. Und diesmal darf das Publikum Songs ins Rennen schicken. Eine Facebook-Seite mit dem Titel »Songs You Like a Lot« ist bereits aktiv.