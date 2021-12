HSO "Junge Talente"

Das erste Cellokonzert von Camille Saint-Saëns war schon immer ein Favorit aller großen Cellovirtuosen. Der ungeheuer leidenschaftliche und stürmische Beginn reißt auch das Publikum sofort mit – und wenn dann noch so viel jugendliches Temperament im Spiel ist wie bei unserer Solistin Erica Piccotti, dann ist ein grandioses Konzerterlebnis zu erwarten. Französischer Geist und Esprit funkelt auch aus den beiden anderen Kompositionen: Wie kraftvoll und gleichzeitig elegant französische Barockmusik klingen kann, kann man in den Orchestersätzen aus Ballettopern und Ballettkomödien von Jean-Philippe Rameau hören, und dass auch im 20. Jahrhundert melodisch, mitreißend und elegant komponiert wurde, zeigt sich im Hauptwerk des Abends: Francis Poulenc hat seinen Geniestreich bescheiden und ein wenig selbstironisch „Sinfonietta“ genannt, aber bei diesem dreißigminütigen Orchesterwerk handelt es sich um eine Sinfonie mit allem, was dazugehört: Vier Sätze, ein groß besetztes Sinfonieorchester und jede Menge farbenfrohe, witzige und charmante Musik, mit deutlichen Verbeugungen vor Mozart, Strawinsky und Tschaikowsky, aber immer unverkennbar Poulenc. Freuen Sie sich auf drei französische Meisterwerke aus drei Jahrhunderten, auf drei Hörabenteuer mit Charme, Esprit und Verve.

Die Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Alois Seidlmeier.