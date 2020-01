HSTLR-Series / Homebase

RAY OKPARA (Ama / Oslo / Mobilee Records)

MARCO PLAZETTI (Hstlr Series)

A.M. (Südklang)

Ray Okpara wurde 2008 bekannt, als viele Musikjournalisten heiß auf den speziellen Sound aus Frankfurt und Mannheim waren. Fast ein Jahrzehnt später ist Okpara durch seine Vielseitigkeit und dicke Produktionen sowie DJ-Sets ein absoluter Global-Player. Seine Veröffentlichungen von Ama Recordings, Oslo Records über Mobilee Records und viele, viele mehr hat garantiert jeder von uns schon irgendwo gehört! Kommt und checkt den Mann, ihr werdet es nicht bereuen! Der Eintritt ist bis 01.30 Uhr sogar for free - „sure shot“ „Mannheim ist meine Heimat, da bin ich zu Hause“ schrieb Ray Okpara vor Jahren in einem Groove-Gastbeitrag über die Quadratestadt, mal sehen - ob er nach seinem Gig in der Käthchenstadt, nicht doch nach Heilbronn konvertiert! Die Umzugswägen bekommen wir von A.M. der seit letzten Jahres Bombastische Tracks produced & natürlich mit unserem Groove Talent Marco Plazetti. Let be dance.