Algiers (USA) – Support: Atzur (A)

Nachholtermin vom 22. Oktober und 17. Mai 2022. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Wenn Sänger und Multiinstrumentalist Franklin James Fisher seine geschliffenen Lyrics von der Kanzel predigt, der wummernde Synthesizer den Puls vorgibt, angetrieben von der Rhythmussektion um Matt Tong und Tyan Mahan, dann hören wir den unverwechselbaren, dringlichen Sound von Algiers. Ihr futuristischer Post-Punk-R&B blieb dabei immer unberechenbar und ist in Zeiten gesellschaftlicher Verwerfungen eine wichtige und laute Stimme. Algiers setzen Seelen in Brand und heizen den politischen Diskurs an. Die Musikwelt braucht Agitatoren wie Algiers mehr denn je – heute und für alle Zeit.

Am 24.02.2023 veröffentlichen Algiers mit ihrem neuen Album „SHOOK“ ein echtes Monster! Dafür haben Sie mit Big Rube (The Dungeon Family), Zack De La Rocha, Billy Woods, BACKXWASH, Mark Cisneros (The Make Up), Samuel T. Herring (Future Islands), Jae Matthews (Boy Harsher), Latoya Kent (MOURNING [A] BLKSTAR), Nadah El Shazly, Deforrest Brown Jr. (Speaker Music), Patrick Shiroishi und Lee Bains III illustre Gäste ins Studio eingeladen und dem Manifest der Band ein neues Kapitel hinzugefügt.

Mit der ersten Single „Irreversible Damage“, auf der Rage Against The Machine-Sänger Zack de la Rocha einen seiner seltenen Gastauftritte hat, kündigen Algiers „SHOOK“ an. Sänger Frank Fisher sagt über den Song: „So klingt Hoffnung im Jahr 2022, wenn alles zusammenbricht“. Word!

Pressezitat:

„Algiers zelebrieren ihre schwarze Messe mit heiligen Ernst, frei von Ironie oder Kompromissbereitschaft. Und das ist großartig. Wir brauchen sie, diese raumgreifende Wut, in den USA und überall.“ – Musikexpress

Präsentiert von: ByteFM, Visions, bedroomdisco, laut.de & taz

Eintritt:

25.- Euro Vvk plus Gebühr

30.- Euro Abendkasse

18.- Euro Mitglieder

Direkt vom Büro aus via Post versandte Karten (mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,50€) gibt es hier auf dieser Seite.