Food-Brothers

Eine neue Veranstaltungsreihe speziell für Männer, findet seit Herbst 2026 im Stadtteil- und Familienzentrum: FoodBrothers, ein Kochkurs.

Dabei geht es nicht nur ums gemeinsame Kochen und Essen sondern auch darum gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Bei den FoodBrothers treffen sich Männer zu einem entspannten Abend mit einfachen, alltagstauglichen Gerichten und offenem Austausch. Während des Kochens entsteht dabei Raum für Gespräche über das, was Männer bewegt: Familie, Vaterschaft, Beruf, Selbstfürsorge und die Frage, wie wir unser Leben gestalten möchten. Die zubereiteten Speisen werden direkt portioniert, sodass jeder fertige Mahlzeiten oder Vorräte mit nach Hause nehmen kann. So bleibt mehr Zeit für Gelassenheit während stressiger Momente im Alltag oder nach dem Feierabend.