Bluebonnet - die Regenblume

Sina, Stan Bolovans liebe, kleine Frau ist unglücklich! Sie haben keine Kinder – ganz still und einsam ist es in ihrer Hütte. Aber so kann es nicht bleiben, und Stan fragt einen Zauberer um Rat. Der hilft den beiden. Als Stan zurückkommt, wimmelt es in Haus und Garten von Kindern! Doch wie es so ist mit innigen Wünschen: kaum sind sie erfüllt, gehen die Sorgen erst richtig los! Stan Bolovan begibt sich auf die Suche nach Arbeit, nachdem seine 100 Kinder den letzten Krümel im Haus veputzt haben, und seine Kleider zu Kinderkleidern umgeschneidert werden sollen. Er findet auch eine Anstellung bei einem Schäfer, aber die Arbeit ist ein wenig delikat – er soll einem räuberischen Riesen, der die ganze Gegend in Angst und Schrecken versetzt, das Handwerk legen. Nichts leichter als das, denkt Stan, bis er dem wahrlich riesigen Riesen gegenübersteht ...

Für Zuschauer ab 6+

Spieldauer ca. 50 Minuten