Konzert mit der Clubband "um die elf"

Das letzte Konzert der Clubband liegt schon wieder gut ein Jahr zurück – um so mehr freuen sich die Musiker auf das neue Programm von um die elf. Das Repertoire an neuen, vor allem eigenen Stücken, die Bandleader Uli Lutz und Gitarrist Michael Klein der Band regelrecht auf den Leib schreiben und so die Musiker und Musikerin mit neuen musikalischen Herausforderungen regelrecht ködern, nimmt stetig zu.

Mit Uli Lutz steht der Band ein großartiger musikalischer Leiter vor, der tief aus seiner langjährigen Erfahrung als Musiker, Bigbandleiter, Komponist und Arrangeur schöpfen kann. Sieben Bläser, eine satt ausgestattete Rhythmusgruppe um Kay Richter am Schlagzeug und Max Gerwien an den Perkussion garantieren ein vielschichtiges Klangrepertoire mit viel Speed – choralhaft bis funkig – mit pulsierenden, knackigen Beats und komplexen Bläsersätzen. Neben den eigenen Stücken finden sich auch bekannte Klassiker wie Billies Bounce von Charlie Parker, Things ain’t what they used to be von Mercer Elington und www.jazzclub-session88.de/karten/Ted Person und vieles mehr.