Aladin und die Wunderlampe

Die Gaukler Albertina und Hilarius entführen die Zuschauer diesmal in die geheimnisvolle Welt des Orients. In die Straßen von Bagdad. Dort lebt Aladin, ein Lümmel und Tunichtgut, in ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages gerät er in den Besitz einer ungewöhnlichen Lampe. Wenn man sie reibt, erscheint ein dienstbarer Geist, der einem alle Wünsche erfüllt. Von Stund an ändert sich Aladins Leben und als er die Tochter des Kalifen heiratet ist sein Glück vollkommen. Doch einem mächtigen Magier aus dem fernen Mauretanien, der ebenfalls um das Geheimnis der Lampe weiß, gelingt es mit einer List in deren Besitz zu kommen!